Produkcia áut v Česku v októbri vzrástla, prvýkrát od nástupu pandémie

Praha 20. novembra (TASR) - Výroba áut v Česku zaznamenala minulý mesiac rast takmer o 3 %. Je to prvý rast od nástupu pandémie nového koronavírusu. Krajinu však medzitým zasiahla druhá vlna pandémie, ktorá predstavuje nové riziko pre automobilový priemysel. Uviedlo to v piatok Sdružení automobilového průmyslu (AutoSAP).



Podľa údajov AutoSAP, na ktoré sa odvolala agentúra Reuters, v októbri vyrobili v Česku celkovo 128.754 áut. V porovnaní s rovnakým mesiacom minulého roka to predstavuje rast o 2,8 % a zároveň prvý mesačný rast od februára, teda obdobia spred nástupu pandémie nového koronavírusu.



Od marca, keď európske vlády zaviedli karanténne opatrenia a ekonomická aktivita sa takmer zastavila, sa automobilový sektor postupne zotavuje. V súčasnosti však veľkú časť Európy zasiahla druhá vlna nového koronavírusu, ktorá môže situáciu opäť zhoršiť. Automobilový priemysel sa pritom na priemyselnej produkcii Česka podieľa takmer jednou štvrtinou.



Automobilky zatiaľ ostávajú otvorené, nové obmedzenia však zvyšujú tlak na výrobcov aj ich dodávateľov, keďže často čelia výpadkom v počte zamestnancov. "Pre firmy opäť nastáva zložitá situácia," povedal šéf AutoSAP Zdeněk Petzl.



Celková produkcia vozidiel v Česku, a to vrátane autobusov a motocyklov, dosiahla za 10 mesiacov tohto roka 941.486 vozidiel. Medziročne to predstavuje pokles o 21,4 %. Z toho bolo 937.033 áut. Ako uviedlo združenie AutoSAP, je jednoznačné, že doterajší prudký pokles výroby sa do konca roka vykompenzovať určite nepodarí.