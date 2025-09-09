< sekcia Ekonomika
Produkcia áut v Mexiku sa v auguste znížila, export vzrástol
Export automobilov z Mexika minulý mesiac medziročne vzrástol o 1,4 % na 296.796 kusov po zvýšení o 7,9 % v predchádzajúcom mesiaci.
Autor TASR
Mexiko 9. septembra (TASR) - Produkcia áut v Mexiku v auguste klesla, prvýkrát od mája. Ale vývoz áut sa zvýšil, už tretí mesiac po sebe. TASR o tom informuje na základe správy portálu marketwatch.
Presnejšie, produkcia automobilov v Mexiku sa v auguste 2025 medziročne znížila o 0,8 % na 349.856 kusov po náraste o 2,4 % v júli. Najväčší pokles výroby v Mexiku zaznamenali v auguste BMW (-72,8 %), Mazda (-29,3 %), Mercedes-Benz (-17,3 %), Honda (-11,5 %) a Volkswagen (-9,1 %). Na druhej strane, najsilnejší nárast zaznamenali Audi (55,2 %) a General Motors (6,6 %). Za prvých osem mesiacov 2025 sa celková produkcia vozidiel v Mexiku zvýšila o 0,5 % na 2,67 milióna kusov.
Export automobilov z Mexika minulý mesiac medziročne vzrástol o 1,4 % na 296.796 kusov po zvýšení o 7,9 % v predchádzajúcom mesiaci. Od začiatku roka však export automobilov klesol približne o 1 % na 2,25 milióna kusov. Export do USA sa podieľal 79 % na celkovom vývoze áut z Mexika v auguste.
