Produkcia áut v Rusku sa v máji prudko zvýšila

Moskva 29. júna (TASR) - Produkcia osobných áut v Rusku zaznamenala minulý mesiac prudký rast, výsledky však výrazne ovplyvnil vývoj situácie v krajine pred rokom, keď svet reagoval na inváziu Ruska na Ukrajinu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters, ktorá zverejnila najnovšie údaje ruského štatistického úradu Rosstat.



V Rusku sa v máji vyrobilo 42.200 osobných áut. To je viac než 11-násobok v porovnaní s objemom produkcie z mája minulého roka, keď ruský automobilový priemysel zasiahli sankcie západných štátov po útoku Ruska na Ukrajinu. Práve v máji 2022 dosiahla produkcia áut v Rusku historické minimum, keď sa v krajine vyrobilo iba 3700 áut. Produkcia však prudko vzrástla aj oproti aprílu, a to o 59,8 %.



Za päť mesiacov tohto roka sa v Rusku vyrobilo 155.000 osobných vozidiel. Oproti rovnakému obdobiu minulého roka to znamená pokles približne o 42 %. Vzhľadom na najnovší vývoj by mal byť tento rok podstatne lepší než minulý, za ktorý klesla výroba automobilov v Rusku o 67 %. Vývoj na trhu ovplyvnili sankcie, ktoré prinútili zahraničné automobilky opustiť Rusko, pričom do dnešných dní zostávajú viaceré závody zahraničných firiem zatvorené.



Výroba nákladných áut vzrástla v máji medziročne o 72 % na 13.100 vozidiel, v medzimesačnom porovnaní sa však znížila o 7,5 %. Od januára do konca mája sa v Rusku vyrobilo 60.700 nákladných áut, o 0,3 % viac, než za rovnaké obdobie minulého roka.