Produkcia automobilky Toyota vzrástla v marci na rekordnú úroveň

Tokio 27. apríla (TASR) - Japonská automobilka Toyota oznámila za minulý mesiac rekordnú globálnu produkciu napriek poklesu výroby na domácom trhu. Slabšiu produkciu v Japonsku však výrazne kompenzovala výroba v zahraničí.



Ako uviedla agentúra Reuters, najväčšia japonská automobilka vyrobila v marci celosvetovo 866.775 áut. V porovnaní s marcom minulého roka to znamená rast o 2,8 %. Je to zároveň najvyšší mesačný predaj v histórii firmy.



Pod priaznivé výsledky sa však podpísali zahraničné trhy, naopak, domáca produkcia klesla o takmer 16 % na 261.759 vozidiel. Produkciu Toyoty v Japonsku ovplyvnil do veľkej miery kybernetický útok proti jednému z kľúčových dodávateľov komponentov na začiatku marca, čo na jeden deň viedlo k zastaveniu produkcie vo všetkých domácich závodoch Toyoty.