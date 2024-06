Produkcia automobilového priemyslu vo Veľkej Británii opäť klesla

Londýn 27. júna (TASR) - Produkcia automobilového priemyslu vo Veľkej Británii klesla už tretí mesiac po sebe. V máji sa v krajine vyrobilo 69.522 vozidiel, čo je o 11,9 % menej ako v rovnakom mesiaci minulého roka, oznámilo vo štvrtok britské Združenie výrobcov a predajcov áut (SMMT). TASR o tom informuje na základe správy portálu RTTNews.



Produkcia pre domáci trh v máji vzrástla o 9,7 %, zatiaľ čo výroba áut smerujúcich do zahraničia sa prepadla o 17,4 %. Najväčším exportným trhom zostala Európska únia, kam smerovalo 52,5 % vývozu. Nasledovali Spojené štáty s podielom 18,2 %.



Výroba elektrifikovaných vozidiel v máji medziročne vzrástla o 3 % na 26.475 kusov. Očakáva sa, že trhový podiel tohto segmentu bude ďalej rásť, keďže výrobcovia investujú do ekologickejších produktových radov a technológií, aby splnili ciele Veľkej Británie v oblasti zelenej transformácie priemyslu.



Podľa aktuálnych odhadov SMMT britské automobilky do roku 2035 vyrobia vozidlá s nulovými emisiami v celkovej hodnote približne 290 miliárd eur.



"V britských automobilkách prebiehajú masívne zmeny, pretože výrobcovia sa pripravujú na nové elektrické modely," povedal Mike Hawes, výkonný riaditeľ SMMT. "V silnej medzinárodnej konkurencii v oblasti investícií do ekologických automobilov však Spojené kráľovstvo musí zabezpečiť, aby malo čo najatraktívnejšie podmienky pre výrobné podniky a presvedčivú ponuku pre súčasných a nových investorov," dodal Hawes.