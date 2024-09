Produkcia britského priemyslu v júli nečakane klesla

Londýn 11. septembra (TASR) - Výkon priemyslu v Spojenom kráľovstve v júli klesol. To prekvapilo analytikov, ktorí očakávali, že bude pokračovať v raste, len pomalším tempom. Ukázali to v stredu údaje britského Úradu pre národnú štatistiku (ONS). TASR o tom informuje na základe správy portálu RTTNews.



Podľa štatistík sa priemyselná produkcia v Spojenom kráľovstve v júli v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom znížila o 0,8 % po náraste 0,8 % v júni. Analytici pritom odhadovali, že sa rast priemyslu v júli spomalí na 0,3 %.



K horšiemu, ako očakávanému výsledku prispel najmä výrobný sektor, ktorého produkcia v júli klesla o jedno %.



V sledovanom období sa znížili aj dodávky elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu (-1,7 % oproti nárastu o 1,6 % v júni) a tiež vody (-0,7 %). Medzitým vzrástla produkcia v banskom a ťažobnom sektore (3,9 %).



V medziročnom porovnaní britský priemysel v júli 2024 klesol o 1,2 %, čo je mierne spomalenie po jeho znížení o 1,4 % v predchádzajúcom mesiaci.



Za tri mesiace do konca júla sa celková produkcia v porovnaní s predchádzajúcim trojmesačným obdobím znížila o 0,1 %.