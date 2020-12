Produkcia britského priemyslu v októbri medzimesačne vzrástla

Londýn 10. decembra (TASR) - Produkcia britského priemyslu v októbri 2020 medzimesačne vzrástla viac, ako ekonómovia odhadovali. Ukázali to vo štvrtok údaje štatistického úradu ONS.



Podľa najnovších štatistík sa priemyselná produkcia v Británii v októbri 2020 zvýšila o 1,3 % oproti septembru, keď medzimesačne vzrástla o 0,5 %. Tento výsledok prekonal odhady ekonómov, ktorí očakávali, že októbrová produkcia stúpne len o 0,3 %.



Medzimesačný rast produkcie zaznamenali pritom všetky odvetvia priemyslu, pričom výroba stúpla o 1,7 %, produkcia elektriny a plynu o 0,3 %, výkon banského a ťažobného sektora o 0,2 % a dodávky vody o 0,6 %.



ONS ale pripomenul, že októbrová produkcia priemyslu bola stále o 4,4 % nižšia ako vo februári 2020, čo bol posledný mesiac pred zavedením opatrení na zastavenie šírenia nového koronavírusu.



A za tri mesiace do konca októbra 2020 sa priemyselná produkcia v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka znížila o 6,1 %, k čomu prispel najmä pokles výroby o 7,8 %.



Výrobný sektor pritom zaznamenal v októbri medziročný pokles produkcie už 19. mesiac po sebe - o 7,1 %, a to v dôsledku pandémie a neistoty v súvislosti s brexitom.