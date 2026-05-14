Produkcia britských priemyselných podnikov v marci stúpla
Autor TASR
Londýn 14. mája (TASR) - Priemyselná produkcia vo Veľkej Británii sa v marci medzimesačne zväčšila o 1,2 % po oslabení o 0,2 % vo februári. Nenaplnili sa tak prognózy trhu, že o 0,2 % klesne aj v marci. Vyplýva to z údajov, ktoré vo štvrtok zverejnil britský štatistický úrad ONS. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.
Produkcia sa zvýšila v ôsmich z 13 sektorov. Stúpla napríklad výroba dopravných prostriedkov o 2 % po februárovom znížení o 2,1 %, produkcia základných kovov o 2,1 % po poklese o 1,7 % v predošlom mesiaci či výroba gumárenských a plastových výrobkov o 1,8 % po februárovom oslabení o 0,4 %. Vzrástla aj produkcia v segmente potravín, nápojov a tabaku o 1,1 % po tom, ako sa vo februári zmenšila o 0,9 %, či výroba textilu, odevov a kožených výrobkov o 3,6 % po poklese o 3,9 %.
V marci sa v Británii medzimesačne zvýšila aj produkcia základných farmaceutických výrobkov (2,1 %), elektrických zariadení (3,3 %) a chemických výrobkov (2,9 %). Klesla však výroba počítačov, elektronických a optických výrobkov (-1,9 %).
Medziročne sa britská priemyselná produkcia v marci zvýšila o 1,2 % napriek očakávaniam, že oproti rovnakému mesiacu vlaňajška bude stagnovať. Medziročný rast v marci nastal po tom, ako sa britský priemysel vo februári v porovnaní s rovnakým mesiacom minulého roka zmenšil o 0,8 %.
