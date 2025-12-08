< sekcia Ekonomika
Produkcia českého priemyslu aj obchodný prebytok v októbri vzrástli
Podľa najnovších štatistík sa priemyselná produkcia v Českej republike (ČR) v októbri 2025 medziročne zvýšila o 1,1 % po revidovanom náraste o 0,8 % v predchádzajúcom mesiaci.
Autor TASR
Praha 8. decembra (TASR) - Rast produkcie českého priemyslu sa v októbri 2025 zrýchlil a obchodný prebytok susednej krajiny sa zvýšil. Vyplýva to z údajov, ktoré v pondelok zverejnil Český štatistický úrad (ČSÚ). TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.
Produkcia elektriny, plynu, pary a klimatizácie sa zotavila zo septembrového strmého poklesu o 9,2 % a vzrástla v októbri o 2,4 %. Zároveň aktivita v banskom a ťažobnom sektore klesla miernejšie (-14 % v porovnaní s -18,5 % v septembri). Ale v spracovateľskom sektore sa rast produkcie spomalil (na 1,3 % z 2 %).
V medzimesačnom porovnaní a po úprave o sezónne vplyvy sa produkcia českého priemyslu v októbri znížila o 0,1 % po náraste o 1,3 % v predchádzajúcom mesiaci.
ČSÚ ďalej informoval, stavebná produkcia v Českej republike sa v októbri 2025 medziročne zvýšila o 7,1 %. To bolo pomalšie tempo ako revidovaných 13,1 % v predchádzajúcom mesiaci a najslabší rast od apríla. Medzimesačne produkcia v českom stavebníctve v októbri klesla o 0,4 %.
Separátne údaje ČSÚ v pondelok ukázali, že obchodný prebytok Českej republiky sa v októbri 2025 zvýšil na 26 miliárd Kč (1,07 miliardy eur) z 11 miliárd Kč v rovnakom mesiaci minulého roka, keďže vývoz klesol menej ako dovoz.
Konkrétne, vývoz v októbri 2025 medziročne klesol o 1,7 % na 422,4 miliardy Kč a dovoz sa znížil o 5,3 % na 396,4 miliardy Kč.
Za obdobie január - október 2025 dosiahlo Česko obchodný prebytok vo výške 195,6 miliardy Kč, ktorý bol o niečo väčší ako prebytok 191,5 miliardy Kč v rovnakom období vlani. Vývoz pritom vzrástol o 2,9 % a dovoz o 3 %.
(1 EUR = 24,21 CZK)
