Produkcia českého stavebného sektora vo februári stúpla
Autor TASR
Praha 9. apríla (TASR) - Produkcia stavebného odvetvia v Českej republike vo februári medziročne vzrástla o 4,1 %. Toto oživenie nastalo po poklese o 1,5 % v predchádzajúcom mesiaci. Ukázali to údaje, ktoré vo štvrtok zverejnil Český štatistický úrad. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.
Posilneniu českého stavebníctva vo februári pomohla najmä výstavba budov, ktorá sa zväčšila o 7,8 % po januárovom poklese o 2 %. Produkcia v oblasti infraštruktúrnych stavieb sa však vo februári zmenšila o 5,5 % po januárovom miernom posilnení o 0,2 %.
Počet stavebných povolení v Česku vo februári medziročne stúpol o 6,6 % na 4676. Počet začatých stavieb obytných domov v porovnaní s rovnakým mesiacom minulého roka vzrástol o 45,9 % na 3923. Počet dokončených bytov stúpol o 20,8 % na 3222.
V porovnaní s predchádzajúcim mesiacom výroba stavebného sektora v Česku vo februári vzrástla o 0,8 % po tom, ako sa v januári medzimesačne o 0,8 % zmenšila.
