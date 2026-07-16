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Produkcia chemického priemyslu v Nemecku v prvom polroku klesla o 3 %
Mnohé závody stále naplno nevyužívajú svoju kapacitu, export je slabý a zisky sú ohrozené vzhľadom na vysoké náklady a zahraničnú konkurenciu, uviedol zväz.
Autor TASR
Frankfurt nad Mohanom 16. júla (TASR) - Chemický a farmaceutický priemysel v Nemecku naďalej čelí kríze. V prvom polroku produkcia v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka klesla o 3 % a tržby sa znížili o 1 % na 106 miliárd eur, oznámil vo štvrtok nemecký Zväz chemického priemyslu (VCI). TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
VCI, ktorý na začiatku roka predpokladal stagnáciu, teraz za celý rok 2026 očakáva pokles produkcie o 1,5 %. Mnohé závody stále naplno nevyužívajú svoju kapacitu, export je slabý a zisky sú ohrozené vzhľadom na vysoké náklady a zahraničnú konkurenciu, uviedol zväz. Za obzvlášť znepokojujúci označil pokles investícií do hmotného majetku, ktoré sa v súčasnosti podľa jeho údajov nachádzajú približne 15 % pod úrovňou z roku 2023. Investície brzdia najmä vysoké náklady na energiu a výrobu, ako aj ďalšie nepriaznivé rámcové podmienky v krajine, uviedol VCI.
VCI, ktorý na začiatku roka predpokladal stagnáciu, teraz za celý rok 2026 očakáva pokles produkcie o 1,5 %. Mnohé závody stále naplno nevyužívajú svoju kapacitu, export je slabý a zisky sú ohrozené vzhľadom na vysoké náklady a zahraničnú konkurenciu, uviedol zväz. Za obzvlášť znepokojujúci označil pokles investícií do hmotného majetku, ktoré sa v súčasnosti podľa jeho údajov nachádzajú približne 15 % pod úrovňou z roku 2023. Investície brzdia najmä vysoké náklady na energiu a výrobu, ako aj ďalšie nepriaznivé rámcové podmienky v krajine, uviedol VCI.