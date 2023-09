Produkcia cukru v kľúčovom štáte Indie klesá, očakáva sa rast cien

Bombaj 13. septembra (TASR) - Produkcia cukru v kľúčovom indickom štáte Maháráštra by mala podľa najnovších odhadov klesnúť v sezóne 2023/2024 zhruba o 14 % a dosiahnuť najnižšiu úroveň za posledné štyri roky. Príčinou je extrémne suchý august, ktorý spôsobil pokles úrod cukrovej trstiny. Uviedli to v stredu pre agentúru Reuters zdroje z priemyslu aj vlády.



Západoindický štát Maháráštra, ktorý sa na celkovej indickej produkcii cukru podieľa viac než tretinou, vyprodukuje v sezóne 2023/2024 (začína sa v októbri) pravdepodobne zhruba iba 9 miliónov ton cukru oproti 10,5 milióna ton v sezóne 2022/2023, povedal šéf Združenia západoindických producentov cukru B. B. Thombare. Dôvodom je, že tento štát zaznamenal v auguste o 59 % menej zrážok, než býva v danom mesiaci zvykom. Bol to najsuchší august v kľúčovej pestovateľskej oblasti za viac než 100 rokov.



"Cukrová trstina nedostala v kritickom období rastu počas tohto roka adekvátne množstvo vody. Prakticky v každom regióne tak rastliny zaostávali v raste," povedal Thombare.



Produkcia cukru zo štátu Maháráštra je kritická pre vývoz komodity z Indie. Súčasná situácia tak znižuje možnosti exportu v nasledujúcej sezóne, uviedol jeden z obchodníkov s cukrom v Bombaji. Nižšia úroda totiž vedie k zvýšeniu cien potravín, čo bude indickú vládu ešte viac odrádzať od exportu cukru na zahraničné trhy. To sa následne odrazí na vývoji svetových cien cukru, ktoré sú už teraz blízko vyše 10-ročných maxím. Už minulý mesiac tri zdroje z indickej vlády pre Reuters uviedli, že vláda pravdepodobne zavedie od októbra zákaz na vývoz cukru, prvýkrát za sedem rokov.



Na porovnanie, v sezóne 2021/2022 štát Maháráštra vyprodukoval rekordných 13,7 milióna ton cukru. India potom vyviezla rekordných 11,2 milióna ton cukru. Pokles produkcie v sezóne 2022/2023 na 10,5 milióna ton spôsobil, že vláda povolila vyviezť iba 6,1 milióna ton cukru.