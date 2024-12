Produkcia diamantov ruskej spoločnosti Alrosa v tomto roku klesla

Moskva 18. decembra (TASR) - Ruská ťažobná spoločnosť Alrosa zaznamenala tento rok pokles produkcie diamantov o takmer 5 %. Uviedla to vláda ruskej Jakutskej republiky, kde Alrosa ťaží väčšinu diamantov. Informovala o tom agentúra Reuters.



Alrosa, z pohľadu objemu najväčší producent neopracovaných diamantov na svete, zaznamenala tento rok pokles produkcie o 4,6 % na 33 miliónov karátov. Je to ďalší pokles produkcie, pričom tempo poklesu sa v porovnaní s rokom 2023 zrýchlilo. Vlani produkcia diamantov Alrosy klesla o 2,8 %.



Firma už minulý mesiac oznámila, že v budúcom roku obmedzí produkciu a zníži počty zamestnancov. Ako dôvod uviedla nízke ceny na trhu. Alrosu nepriaznivo ovplyvňuje aj embargo na predaj ruských diamantov v Európskej únii a krajinách skupiny G7, ktoré je súčasťou sankcií voči Rusku za vojnu na Ukrajine. Podľa regionálnej vlády však napriek problémom na trhu finančný plán Alrosy na rok 2025 počíta s vyššími príspevkami do regionálneho rozpočtu.