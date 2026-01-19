Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 19. január 2026Meniny má Drahomíra a Mário
< sekcia Ekonomika

Produkcia elektriny v Číne z fosílnych palív vlani klesla

.
Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk/Adriána Pagáčová

Výroba elektrickej energie zo strany tepelných elektrární, ktoré využívajú najmä uhlie, klesla v minulom roku v Číne o 1 % na 6,29 bilióna kilowatthodín (kWh), uviedli štatistici.

Autor TASR
Peking 19. januára (TASR) - Produkcia elektrickej energie v Číne z fosílnych palív, ktoré v drvivej miere predstavuje uhlie, zaznamenala v minulom roku pokles, prvý za 10 rokov. Podpísal sa pod to rast produkcie elektriny z alternatívnych zdrojov. Poukázali na to v pondelok zverejnené údaje čínskeho štatistického úradu, ktoré priniesla agentúra Reuters.

Výroba elektrickej energie zo strany tepelných elektrární, ktoré využívajú najmä uhlie, klesla v minulom roku v Číne o 1 % na 6,29 bilióna kilowatthodín (kWh), uviedli štatistici. Výrazne sa pod to podpísal mesiac december, v ktorom pokles predstavoval medziročne 3,2 %.

Podľa čínskych analytikov je za týmto vývojom stabilný rast využívania obnoviteľných zdrojov energie v posledných rokoch. Čiastočne k tomu prispelo aj spomalenie rastu spotreby elektriny v minulom roku, keď jeho tempo dosiahlo 5 %. V roku 2024 rast predstavoval 6,8 %.

Analytici okrem toho očakávajú, že produkcia elektriny z alternatívnych zdrojov bude v raste pokračovať aj tento rok, čo by malo zabrániť tomu, aby sa výroba elektrickej energie z fosílnych palív zotavila. Zároveň dodali, že tempo rastu celkovej spotreby elektriny by sa malo udržať na úrovni z minulého roka, čo znamená zhruba 5 %.
.

Neprehliadnite

Fico sa na Floride stretol s Trumpom, diskutovali aj o Ukrajine a EÚ

OTESTUJTE SA: Viete, akým záľubám sa venujú títo ľudia?

Vlhová dostala zelenú na plnú záťaž a chce ísť na ZOH

Týždenník: Myšlienky Ľ. Štúra