Produkcia elektriny z fosílnych palív v Británii je najnižšia od 1957

Londýn 3. januára (TASR) - V Spojenom kráľovstve klesla v roku 2023 produkcia elektriny z fosílnych palív na najnižšiu úroveň za takmer 70 rokov, keďže viac využíva obnoviteľné zdroje. Ukázala to v stredu analýza špecializovanej webovej stránky Carbon Brief. TASR o tom informuje na základe správy AFP.



Podľa analýzy sa z uhlia, plynu a ropy v Británii vlani vyrobilo 104 terawatthodín elektriny. To bol pokles o 22 % oproti roku 2022 a najmenej od roku 1957.



Produkcia elektriny z fosílnych palív sa od svojho vrcholu v roku 2008 už znížila o dve tretiny. Prispel k tomu rozmach obnoviteľných zdrojov aj slabší dopyt po elektrine.



Fosílne palivá sa v minulom roku podieľali približne jednou tretinou na celkových dodávkach elektriny v Spojenom kráľovstve, čo bol ich najnižší podiel v histórii.



Nízkouhlíkové zdroje energie tvorili 56 % produkcie, pričom 46 % pripadlo na obnoviteľné zdroje a 13 % na jadro.



Británia by chcela dosiahnuť uhlíkovú neutralitu do roku 2050. Jej cieľom je do roku 2030 získavať 95 % elektriny z nízkouhlíkových zdrojov, pričom do roku 2035 plánuje tento sektor úplne dekarbonizovať.



Premiér Rishi Sunak však minulý rok zmiernil niektoré ciele pri dosahovaní nulových emisií uhlíka v Spojenom kráľovstve do roku 2050. Konkrétne ide o odloženie zákazu predaja benzínových a naftových áut o päť rokov, do roku 2035.



Nízkouhlíkové energie sú tiež súčasťou boja proti závratným účtom britských domácností za elektrinu a plyn, ktoré raketovo vzrástli po tom, ako kľúčový producent Rusko napadol Ukrajinu začiatkom roku 2022 a vyvolal krízu životných nákladov.