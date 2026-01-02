Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Produkcia elektriny z obnoviteľných zdrojov v Británii rekordne stúpla

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk/Adriána Pagáčová

Británia je v Európe jedným z popredných hráčov v oblasti využívania obnoviteľných zdrojov energie vďaka veterným parkom na pevnine aj na mori.

Autor TASR
Londýn 2. januára (TASR) - Veľká Británia v minulom roku vyrobila rekordné množstvo elektriny z obnoviteľných zdrojov. Ukázala to v piatok analýza špecializovanej webovej stránky Carbon Brief. Využívanie veternej a solárnej energie a energie z biomasy v roku 2025 pokrylo 47 % spotreby elektriny v krajine. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.

Elektrárne používajúce ako palivo plyn zabezpečili v minulom roku 28 % dodávok elektriny v Spojenom kráľovstve a jadrové elektrárne pokrývali 11 % spotreby. Používanie plynu na výrobu elektriny v krajine stúplo po tom, ako Veľká Británia na konci roku 2024 zatvorila svoju poslednú uhoľnú elektráreň. Produkcia britských jadrových elektrárni pritom v dôsledku výpadkov klesla na najnižšiu úroveň za 50 rokov.

Webová stránka Carbon Brief dodala, že dopyt po elektrine v Británii po rokoch oslabovania vlani stúpol o 1 %, keďže do siete sa vo väčšom počte pripájali elektrické vozidlá, tepelné čerpadlá a dátové centrá.

Británia je v Európe jedným z popredných hráčov v oblasti využívania obnoviteľných zdrojov energie vďaka veterným parkom na pevnine aj na mori. Krajina si stanovila za cieľ znížiť emisie skleníkových plynov do roku 2035 o najmenej 81 % v porovnaní s úrovňou z roku 1990. Do polovice tohto storočia chce Británia dosiahnuť uhlíkovú neutralitu.
