Produkcia holandského priemyslu vzrástla najviac za osem mesiacov

Amsterdam 10. októbra (TASR) - Priemyselná produkcia v Holandsku sa v auguste zotavila z júlového poklesu a vzrástla najviac za osem mesiacov. Ukázali to vo štvrtok údaje Ústredného štatistického úradu. TASR o tom informuje na základe správy portálu RTTNews.



Podľa štatistík sa priemyselná produkcia v piatej najväčšej ekonomike eurozóny v auguste 2024 zvýšila medzimesačne o 2,1 % po revidovanom poklese o 0,8 % v júli.



Augustový rast priemyselnej aktivity bol najprudší od decembra 2023, pričom sa výroba zotavila vo väčšine priemyselných odvetví, najmä v automobilovom priemysle a výrobe prívesov (44 % po poklese -9,8 % v júli), farmaceutickom priemysle (6,7 % oproti -12,1 %), výrobe elektrických spotrebičov (3,9 % oproti -4,9 %) a v potravinárstve (0,5 % oproti o -2 %).



Okrem toho sa zrýchlil rast produkcie v prípade textilu (4 % oproti 1,3 %) a stavebných materiálov (7,9 % oproti 0,8 %).



V medziročnom porovnaní však produkcia holandského priemyslu v auguste 2024 klesla, a to o 0,5 %. To bolo oveľa miernejšie tempo ako jej zníženie o 4,3 % v predchádzajúcom mesiaci.