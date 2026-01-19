< sekcia Ekonomika
Produkcia japonských priemyselných firiem v novembri klesla
Išlo o mierne silnejší pokles, ako naznačoval predbežný odhad, podľa ktorého sa výroba priemyselných firiem krajiny oslabila o 2,6 %.
Autor TASR
Tokio 19. januára (TASR) - Produkcia japonského priemyselného sektora sa v novembri medzimesačne zmenšila o 2,7 %. Išlo o mierne silnejší pokles, ako naznačoval predbežný odhad, podľa ktorého sa výroba priemyselných firiem krajiny oslabila o 2,6 %. Novembrový pokles nastal po tom, ako japonský priemysel v októbri o 1,5 % vzrástol. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.
Zníženie výroby priemyselného odvetvia Japonska v novembri bolo prvý poklesom od augusta a zároveň najprudším oslabením od januára 2024. Išlo o výsledok slabšieho zahraničného dopytu a pokračujúcej úpravy podnikových zásob.
Najvýraznejšie sa zmenšila produkcia elektrických strojov a informačnej a telekomunikačnej techniky, a to o 10,1 % po októbrovom raste o 7,4 %. Produkcia motorových vozidiel sa znížila o 6,6 % po raste o 6,7 % v októbri. Výroba kovových produktov sa v novembri zmenšila o 6,5 % po posilnení o 1,6 % v predchádzajúcom mesiaci.
Medziročne produkcia japonského priemyselného odvetvia v novembri klesla o 2,2 % po tom, ako v októbri stúpla o 1,6 %. Bolo to prvé medziročné oslabenie za tri mesiace a jeho tempo bolo najprudšie od mája.
