< sekcia Ekonomika
Produkcia kazašskej ropy klesla o viac než polovicu
Kazachstan patrí do desiatky najväčších producentov ropy na svete, pri exporte je však vysoko závislý od Ruska.
Autor TASR
Astana/Moskva 27. júla (TASR) - Kazachstan znížil dennú produkciu ropy o vyše 50 %, keď ukrajinské dronové útoky odstavili jeho hlavný exportný terminál. Informovala o tom agentúra Reuters, ktorá sa odvolala na zdroje z ropného priemyslu.
Kazachstan patrí do desiatky najväčších producentov ropy na svete, pri exporte je však vysoko závislý od Ruska. Jeho kľúčovým exportným terminálom je terminál pri ruskom prístave Novorossijsk, ktorý sa však v poslednom období stal terčom opakovaných ukrajinských dronových útokov.
Zdroje z ropného sektora v pondelok uviedli, že produkcia ropy a plynového kondenzátu v Kazachstane klesla v nedeľu (26. 7.) na menej než polovicu priemerného denného objemu produkcie za mesiac jún. Dosiahla približne jeden milión barelov denne (1 barel = 159 litrov), pričom v júni dosahovala v priemere 2,16 milióna barelov/deň.
Kazašské ministerstvo energetiky medzitým v pondelok oznámilo, že Kaspické ropovodné konzorcium (CPC) po týždňovom výpadku začalo postupne obnovovať nakládku ropy, pričom za týmto účelom v termináli CPC zakotvili dva tankery, Seamajesty a Milos. K informáciám o poklese produkcie sa nevyjadrilo.
Kazachstan patrí do desiatky najväčších producentov ropy na svete, pri exporte je však vysoko závislý od Ruska. Jeho kľúčovým exportným terminálom je terminál pri ruskom prístave Novorossijsk, ktorý sa však v poslednom období stal terčom opakovaných ukrajinských dronových útokov.
Zdroje z ropného sektora v pondelok uviedli, že produkcia ropy a plynového kondenzátu v Kazachstane klesla v nedeľu (26. 7.) na menej než polovicu priemerného denného objemu produkcie za mesiac jún. Dosiahla približne jeden milión barelov denne (1 barel = 159 litrov), pričom v júni dosahovala v priemere 2,16 milióna barelov/deň.
Kazašské ministerstvo energetiky medzitým v pondelok oznámilo, že Kaspické ropovodné konzorcium (CPC) po týždňovom výpadku začalo postupne obnovovať nakládku ropy, pričom za týmto účelom v termináli CPC zakotvili dva tankery, Seamajesty a Milos. K informáciám o poklese produkcie sa nevyjadrilo.