Produkcia maďarského stavebníctva v decembri vzrástla
Zotavila sa tak z medziročného novembrového poklesu, ktorý bol podľa revidovaných údajov na úrovni 4,1 %.
Autor TASR
Budapešť 13. februára (TASR) - Produkcia stavebného odvetvia v Maďarsku v decembri v porovnaní s rovnakým mesiacom predchádzajúceho roka stúpla o 8,9 %. Zotavila sa tak z medziročného novembrového poklesu, ktorý bol podľa revidovaných údajov na úrovni 4,1 %. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.
Výroba v oblasti infraštruktúrnych stavieb sa v decembri medziročne zvýšila o 10,5 % po novembrovom oslabení o 18,9 %. Vzrástla najmä produkcia v segmente cestnej a železničnej výstavby, a to o 53,8 %. Výstavba budov sa oproti decembru 2024 zväčšila o 8,4 % po novembrovom posilnení o 10,4 %.
Medzimesačne sa maďarské stavebníctvo v decembri podľa sezónne upravených údajov zväčšilo o 6,7 % po tom, ako v predošlom mesiaci o 7,3 % kleslo. Za celý vlaňajšok sa objem maďarskej stavebnej produkcie v porovnaní s rokom 2024 zväčšil o 2,8 %. Výstavba budov vlani vzrástla o 5,5 %, ale výstavba v oblasti infraštruktúry sa o 0,9 % zmenšila.
