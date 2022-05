Produkcia najväčšej ruskej ropnej firmy od invázie prudko klesla

Moskva 24. mája (TASR) - Ruský ropný koncern Rosnefť zaznamenal od invázie Ruska na Ukrajinu prudký pokles ťažby. Štátna firma, ktorá je najväčším producentom ropy v Rusku, dopláca na fakt, že kupci sa pre obavy zo sankcií ruskej rope vyhýbajú. TASR o tom informuje na základe správy portálu Business Insider.



Produkcia Rosnefti klesla od februára do polovice mája v priemere o 560.000 barelov denne (1 barel = 159 litrov), ukázali výpočty agentúry Bloomberg, ktorá vychádzala z údajov ruského ministerstva energetiky. Firma Rosnefť ťažila vo februári denne približne 3,8 milióna barelov ropy, v polovici mája však produkcia dosiahla zhruba 3,24 milióna barelov/deň.



Celkovo sa produkcia ropy v Rusku znížila približne za tri mesiace o 830.000 barelov denne. To znamená, že na inváziu na Ukrajinu najviac dopláca práve Rosnefť, ktorá sa na rozsahu poklesu produkcie ropy v krajine podieľala za dané obdobie až dvomi tretinami.



USA a Británia medzi prvými uvalili na dovoz ruskej ropy embargo a Európska únia sa na tento krok chystá. V dôsledku vojny na Ukrajine a sankcií sa z Ruska stiahlo viacero veľkých energetických spoločností vrátane amerického ropného koncernu Exxon Mobil. Ten odchodom z Ruska opustil aj obrí projekt Sachalin-1, na ktorom spolupracoval s firmou Rosnefť. Výsledkom bol podľa Bloombergu pokles produkcie ropy z projektu Sachalin-1 za obdobie február až polovica mája o viac než 145.000 barelov denne.



Zdá sa však, že ruskí ťažiari si na obmedzenia postupne zvykajú, na čo poukazuje rast produkcie za samotný máj. Podľa analytikov je za tým najmä India, ktorá je kľúčovým kupcom ruskej ropy ponúkanej v zľave.



Napriek sankciám, poklesu produkcie a zľave na ruskú ropu tak Rusko stále vykazuje rast príjmov z predaja svojich energií. Podpísal sa pod to výrazný rast cien ropy, ktorý Rusom kompenzuje zníženú ťažbu aj nižšiu ponúkanú cenu. Prebytok bežného účtu platobnej bilancie Ruska za prvé štyri mesiace roka vzrástol na 96 miliárd USD (89,55 miliardy eur), aj keď čiastočne sa pod to podpísal výrazný pokles dovozu.



(1 EUR = 1,072 USD)