Produkcia nemeckého priemyslu tento rok klesne, už tretí rok po sebe

Hannover 22. novembra (TASR) - Nemecký priemysel očakáva aj v roku 2024 pokles výroby, už tretí rok po sebe, a to približne o 3 %. Uviedla to v piatok federácia nemeckého priemyslu (BDI), podľa ktorej sa pritom v roku 2025 nečrtá na obzore žiadne zlepšenie. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



"Nemecký priemysel je pod obrovským tlakom," povedala šéfka BDI Tanja Gönnerová po zverejnení správy. "Problematické je najmä to, že popredné nemecké priemyselné odvetvia tento rok zápasia s prudkým poklesom," dodala.



Významný automobilový priemysel zaznamenal v septembri medziročný pokles produkcie o 6,9 %, strojársky o 8,5 % a elektrotechnický priemysel o 10,7 %, uviedla BDI.



Federácia predpovedá v roku 2024 pokles nemeckého exportu o 0,5 %, pričom svetový obchod s tovarom sa zvýši o 2 %. "V nasledujúcom roku nie je v dohľade žiadne zlepšenie," skonštatovala Gönnerová.