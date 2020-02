Produkcia nemeckého priemyslu v decembri opäť klesla

Wiesbaden 7. februára (TASR) - Produkcia nemeckého priemyslu, ktorý je jedným z motorov ekonomiky krajiny, v decembri opäť klesla po krátkom oživení v novembri. A to viac, ako ekonómovia očakávali. Pod tento výsledok sa podpísal obchodný spor medzi USA a Čínou. Ukázali to najnovšie údaje spolkového štatistického úradu Destatis.



To je ďalší z dôkazov o negatívnom vplyve problémov vo svetovom obchode na výkon nemeckého priemyslu a ekonomiky. Aj obchodný prebytok krajiny sa v dôsledku toho vlani znížil.



Podľa Destatisu sa výkon nemeckého priemyslu po očistení od sezónnych a kalendárnych vplyvov v decembri znížil o 3,5 % oproti novembru, keď po revízii medzimesačne vzrástol o 1,2 %. Ekonómovia pritom očakávali, že sa rast produkcie v decembri spomalí na 0,1 % z pôvodných 1,1 % v novembri.



V medziročnom porovnaní sa nemecká priemyselná produkcia v decembri prepadla o 6,8 %, čo bol väčší pokles ako o 2,5 % v novembri. Ekonómovia predpovedali, že sa zníži o 3,7 %.



Štatistiky ďalej ukázali, že v decembri klesla produkcia vo všetkých výrobných odvetviach, pričom výroba kapitálového tovaru sa znížila o 3,5 %, spotrebného tovaru o 2 % a polotovarov o 2,6 %.



Priemyselná produkcia bez energií a stavebníctva klesla v decembri o 2,9 %, z toho výroba energií vzrástla o 2 %, ale stavebná produkcia sa prepadla o 8,7 %.



Tieto výsledky sklamali ekonómov a nasledujú po štvrtkových (6. 2.) údajoch o poklese nových objednávok na nemecké produkty v decembri o 2,1 %.



Decembrové údaje signalizujú, že nemecký priemysel sa ešte neodrazil od dna. To je "v rozpore so všeobecne prijatým názorom, že nemecký výrobný sektor sa začal zotavovať koncom minulého roka", komentoval výsledky analytik Capital Economics Andrew Kenningham. Dodal, že to zrejme neboli posledné negatívne údaje. Poukázal pritom na hroziaci vplyv nového koronavírusu v Číne na dodávateľské reťazce v kľúčovom nemeckom automobilovom priemysle.