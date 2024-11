Produkcia Nissanu klesla v októbri piaty mesiac po sebe

Tokio 28. novembra (TASR) - Produkcia japonskej automobilky Nissan klesla aj v októbri, piaty mesiac po sebe, keď výroba zaznamenala pokles na takmer všetkých trhoch, až na Mexiko. Tamojší rast produkcie o viac než desatinu však nedokázal kompenzovať pokles v USA a Číne či v Británii, kde sa výroba prepadla o takmer štvrtinu. Pokles zaznamenal aj objem predaja, a to siedmy mesiac v rade. TASR o tom informuje na základe správ agentúr DPA a Reuters.



Nissan vo štvrtok uviedol, že v októbri vyrobil celosvetovo 290.848 vozidiel. Medziročne to predstavuje pokles o 6,3 %. Na domácom trhu sa výroba znížila o 3,8 %, omnoho výraznejšie však klesla na zahraničných trhoch, celkovo o 7 %. Výrazný pokles zaznamenala produkcia Nissanu v Spojených štátoch a Číne, keď na každom z trhov sa znížila o 15 %. Ešte viac klesla v Británii, až o 23 %.



Jediným svetlým bodom bola výroba v Mexiku, ktorá vzrástla, a to o 12 % na 70.382 vozidiel. To znamená, že zhruba každé štvrté auto Nissanu bolo v októbri vyrobené v Mexiku. Situáciu však firme môže skomplikovať novozvolený prezident USA Donald Trump, ktorý po nástupe do úradu plánuje zaviesť na tovary z Kanady a Mexika 25-percentné clo. Nissan vyviezol tento rok z Mexika do USA približne 300.000 áut a ako povedal krátko po víťazstve Trumpa v prezidentských voľbách výkonný riaditeľ firmy Makoto Učida, budú pozorne monitorovať jeho colné plány.



Celkovo firma v októbri predala 271.549 vozidiel, čo medziročne predstavuje pokles o 2,7 %. V Japonsku objem predaja klesol o 1 %, na zahraničných trhoch približne o 3 %. Na kľúčovom trhu v USA sa však predaj v októbri zvýšil, prvýkrát za tri mesiace, pričom rast predaja dosiahol 13 %. Predaj zvýšila automobilka aj v Mexiku a Kanade, na druhej strane v Číne a Európe objem predaja Nissanu klesol o dvojciferné hodnoty.