Kyjev 10. januára (TASR) - Produkcia ocele na Ukrajine vzrástla vlani o viac než pätinu na vyše 7,5 milióna ton. Tento rok sa však predpokladá zníženie objemu produkcie, keďže boje na Ukrajine ohrozujú jedinú baňu na koksovateľné uhlie. Informovala o tom agentúra Reuters.



Ukrajina vyprodukovala v minulom roku 7,58 milióna ton ocele. Oproti roku 2023 to predstavuje rast o 21,6 %. V porovnaní s obdobím spred vojny je to však stále nízky objem, keď po invázii Ruska na Ukrajinu klesla produkcia ocele v roku 2022 až o 70,7 % na 6,3 milióna ton. V roku 2023 opäť klesla, a to na 6 miliónov ton.



Po zvýšení v roku 2024 sa tento rok očakáva opätovný pokles produkcie. Už v októbri minulého roka oceliari upozornili, že potenciálne zatvorenie bane v Pokrovsku, jedinej bane na koksovateľné uhlie, môže znížiť produkciu ocele v roku 2025 na dva až tri milióny ton. Analytický kanál DeepState v piatok uviedol, že ruské sily sú momentálne od bane menej než dva kilometre.



Oceliarska spoločnosť Metinvest, ktorá baňu vlastní, minulý mesiac oznámila, že už niektoré prevádzky uzatvorila, a dva zdroje z priemyslu dodali, že funguje iba na 50 %. Producenti ocele uviedli, že dúfajú v dovoz koksovateľného uhlia z iných oblastí Ukrajiny, ak by sa baňa dostala pod kontrolu Rusov. Bude však potrebný aj dovoz zo zahraničia, čo sa odrazí na vyšších nákladoch.