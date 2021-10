Peking 18. októbra (TASR) - Denná produkcia ocele v Číne klesla v septembri na takmer trojročné minimum. Príčinou je energetická kríza a reštrikcie vlády s cieľom obmedziť smog a emisie CO2.



Ako uviedol v pondelok čínsky štatistický úrad, Čína vyprodukovala v septembri 73,75 milióna ton ocele oproti augustovej úrovni 83,24 milióna ton. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka to predstavuje pokles o 21,2 %.



Vychádzajúc z oficiálnych údajov agentúra Reuters prepočítala, že denná produkcia ocele dosiahla v septembri 2,46 milióna ton. V porovnaní s augustom to znamená pokles o 8,6 % a najnižší objem produkcie ocele v krajine od decembra 2018.



Od začiatku roka dosiahla produkcia ocele v Číne 805,89 milióna ton. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka to znamená rast o 2 %. Ako však Peking sľúbil, za celý rok by Čína nemala prekročiť minuloročný objem produkcie ocele, ktorý dosiahol rekordných 1,065 miliardy ton.