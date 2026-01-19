Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Produkcia ocele v Číne klesla vlani na 7-ročné minimum

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Analytici odhadujú, že produkcia ocele v Číne bude klesať aj tento rok, avšak miernejším tempom.

Autor TASR
Peking 19. januára (TASR) - Produkcia ocele v Číne klesla v minulom roku pod jednu miliardu ton a dosiahla najnižší objem za sedem rokov napriek rekordnému vývozu. Dôvodom je pokračujúca kríza na domácom realitnom trhu. Informovala o tom agentúra Reuters.

Čína, najväčší producent ocele na svete, vyprodukovala vlani 960,81 milióna ton ocele, uviedol v pondelok čínsky štatistický úrad. To je o 4,4 % menej než v roku 2024 a najnižší objem produkcie od roku 2018.

Čínsky oceliarsky priemysel má problémy s tvorbou zisku už od 2. polroka 2022, a to pre „pretrvávajúci útlm na realitnom trhu“. Podľa analytikov sa finančná situácia tohto sektora čiastočne zlepšila v minulom roku, keď sa oceliarne vo väčšej miere zamerali na ploché oceľové výrobky, ako sú za tepla valcované zvitky, po ktorých bol väčší dopyt. Práve o tieto produkty bol vyšší záujem v zahraničí, čo viedlo k rastu exportu na vyše 119 miliónov ton. To predstavuje nový rekord.

Na druhej strane, podiel betonárskej ocele pre pokračujúcu realitnú krízu v Číne výrazne klesol. Na základe dostupných údajov za 11 mesiacov roka 2025 zaznamenal 13 % oproti 23 % za rovnaké obdobie roka 2024. Údaje z tejto oblasti za celý rok zverejní Čína neskôr.

Analytici odhadujú, že produkcia ocele v Číne bude klesať aj tento rok, avšak miernejším tempom. Tempo poklesu by mohlo dosiahnuť približne 3 %.
