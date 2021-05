Produkcia ocele vo svete vzrástla v apríli takmer o štvrtinu

Londýn 23. mája (TASR) - Svetová produkcia ocele vzrástla minulý mesiac takmer o štvrtinu a očakáva sa, že rásť bude aj v nasledujúcich mesiacoch. Obmedzenia zavedené v súvislosti s pandémiou nového koronavírusu sa totiž postupne uvoľňujú a navyše, k rastu produkcie prispievajú aj vysoké ceny.



Ako uviedla Svetová asociácia pre oceľ (WSA), globálna produkcia dosiahla v apríli 169,5 milióna ton. Medziročne to predstavuje rast o 23 %. Pod vysoký rast sa však veľkou mierou podpísal vývoj pred rokom, keď sa v dôsledku nástupu pandémie nového koronavírusu obmedzil chod ekonomiky. Práve apríl bol mesiacom, v ktorom pandémia zasiahla ekonomiky po celom svete v najväčšej miere.



"Medziročný rast ovplyvnila najmä situácia spred roka," citovala hlavnú ekonómku pre oblasť komodít z Capital Economics Caroline Bainovú agentúra Reuters. Ako Bainová dodala, v porovnaní s marcom sa produkcia ocele podľa výpočtov v Capital Economics zvýšila zhruba o 3,5 %, za čím sú do veľkej miery zasa vysoké a stále rastúce ceny ocele.



V Indii, ktorá v súčasnosti zápasí s vážnou pandemickou situáciou, sa produkcia medzimesačne znížila. Tento pokles však dokázali vykompenzovať štáty ako Čína, Rusko a Brazília, ktoré zaznamenali vysoký rast.



Nové obmedzenia v Indii v dôsledku zvyšovania počtu infikovaných novým koronavírusom viedli podľa odhadov WSA k medzimesačnému prepadu produkcie ocele o 14,4 %. Výroba klesla aj v Európskej únii, a to o 2 %. Naopak, v Číne, ktorá je najväčším producentom aj spotrebiteľom ocele na svete, vzrástla produkcia v apríli oproti marcu o 7,5 %, dodala WSA.