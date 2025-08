Produkcia piva na Slovensku medziročne stúpla

Bratislava 1. augusta (TASR) - Produkcia piva na Slovensku v roku 2024 medziročne vzrástla o 2 % na 2,976 milióna hektolitrov (hl) oproti 2,916 milióna hl v roku 2023. Výroba alkoholického piva mierne poklesla, produkcie nealkoholických pív i radlerov stúpli o viac ako desatinu. Informovalo o tom Slovenské združenie výrobcov piva a sladu (SZVPS) pri príležitosti Medzinárodného dňa piva, ktorý každoročne pripadá na prvý augustový piatok.



„Produkcia nealkoholického piva vzrástla medziročne o viac ako 15 %, pričom nepretržite stúpa od pandemického roku 2020. Rast zaznamenávame nielen v objeme, ale aj v počte nealkoholických pív, do ich výroby sa totiž púšťa čoraz viac pivovarov,“ uviedol výkonný riaditeľ SZVPS Vladimír Machalík.



V roku 2024 vzrástla produkcia neochuteného nealkoholického piva na Slovensku zo 144.000 hl (2023) na 166.000 hl, čo je rast o 15 %. Výroba nealkoholických radlerov vzrástla o 11,5 % na 602.000 hl. Naopak, alkoholického piva vyprodukovali domáce pivovary o 22.000 hektolitrov menej. V roku 2024 to bolo 2,21 milióna hl oproti 2,23 milióna hl v roku 2023.



„Minuloročná konsolidácia zasiahla z potravinárskeho sektora najviac pivovary. Tento rok analyzujeme vplyv zvyšovania mýta a rozšírenia spoplatnenia cestnej siete. Pivo je totiž najnáročnejším nápojom nielen na výrobu, ale aj na logistiku. Privítali by sme aj zlepšenie situácie v gastrosektore, ktorý stále bojuje o priazeň zákazníkov a taktiež naň vplývajú zvýšené náklady konsolidácie. Rok 2025 preto bude pre pivovarnícky sektor veľkou výzvou,“ dodal Machalík.