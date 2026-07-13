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Produkcia piva na Slovensku vzrástla: Padol aj jeden REKORD
SZVPS združuje malých aj veľkých výrobcov piva a sladu na Slovensku produkujúcich 96 % trhu so slovenským pivom, 100 % trhu so slovenským sladom a 100 % produkcie chmeľu.
Autor TASR
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Bratislava 13. júla (TASR) - Produkcia piva na Slovensku v roku 2025 medziročne vzrástla o 3,7 % na 3,089 milióna hektolitrov (hl). Rekord zaznamenala výroba nealkoholického piva, ktorého slovenské pivovary vyrobili vôbec najviac v histórii. Nealko pivo tvorí 8,2 % pivného trhu v Európskej únii (EÚ), čo zodpovedá jednému z každých 12 vypitých pív. Informovalo o tom Slovenské združenie výrobcov piva a sladu (SZVPS).
„V roku 2025 výroba piva na Slovensku po troch rokoch znova prekročila hranicu tri milióny hektolitrov. Napriek náročnej situácii v ekonomike, konsolidačným opatreniam aj nestabilnejšiemu počasiu počas hlavnej pivárskej sezóny od mája do septembra sa tento pomyselný míľnik podarilo prekonať,“ uviedol Vladimír Machalík, výkonný riaditeľ SZVPS.
Podiel produkcie nealkoholického piva a radlerov presiahol 25 %, každé štvrté pivo vyrobené na Slovensku je tak nealkoholické alebo nealkoholický radler. Mierny pokles o 1,16 % zaznamenala len kategória radlerov, ktorých sa vyprodukovalo o 7000 hl menej. Výroba neochuteného nealkoholického piva na Slovensku naopak dosiahla v roku 2025 historický rekord, slovenské pivovary ho uvarili vôbec najviac v histórii - 189.000 hl.
„Medziročne to predstavuje nárast o takmer 14 %. V porovnaní s celoeurópskymi dátami za rok 2025 a úrovňou medziročného rastu výroby nealko piva takmer 6 %, to je na Slovensku 2,5-krát viac. Vidíme to aj na spotrebe, zatiaľ čo v Európskej únii je v priemere každé 12-te skonzumované pivo nealkoholické, na Slovensku zhruba každé piate,“ povedal Machalík. Rovnako ako v roku 2025 sa podľa neho viac ako pätina piva (22 %) na Slovensku predala v pivárňach, reštauráciách a hoteloch (HoReCa) a 78 % cez maloobchodné siete.
Alkoholického piva uvarili domáce pivovary o 97.000 hl viac, čo je medziročne o 4,4 % viac. „Pivovarnícko-sladovnícky sektor výsledkami v roku 2025 potvrdil postavenie štvrtého najvýznamnejšieho sektora slovenského potravinárstva. Aj napriek náročnej situácii doma i v Európe dokázali slovenské pivovary zvýšiť produkciu a pri nealkoholickom pive potvrdili silný rastový trend. Rok 2026 však bude pre nás výzvou a domáce pivovary budú hľadať cesty ako si udržať konkurencieschopnosť aj na spoločnom trhu EÚ. Pivo je prírodný fermentovaný nápoj, ktorý si vyžaduje suroviny z našich polí - sladovnícky jačmeň spracovaný na slad a chmeľ. A okrem nich aj čas, aby kvasinky mohli spraviť svoju prácu. To všetko nás stavia do ťažšej pozície,“ dodal Machalík.
SZVPS združuje malých aj veľkých výrobcov piva a sladu na Slovensku produkujúcich 96 % trhu so slovenským pivom, 100 % trhu so slovenským sladom a 100 % produkcie chmeľu. Pôsobí od roku 1991 a je členom európskeho združenia výrobcov piva The Brewers of Europe.
„V roku 2025 výroba piva na Slovensku po troch rokoch znova prekročila hranicu tri milióny hektolitrov. Napriek náročnej situácii v ekonomike, konsolidačným opatreniam aj nestabilnejšiemu počasiu počas hlavnej pivárskej sezóny od mája do septembra sa tento pomyselný míľnik podarilo prekonať,“ uviedol Vladimír Machalík, výkonný riaditeľ SZVPS.
Podiel produkcie nealkoholického piva a radlerov presiahol 25 %, každé štvrté pivo vyrobené na Slovensku je tak nealkoholické alebo nealkoholický radler. Mierny pokles o 1,16 % zaznamenala len kategória radlerov, ktorých sa vyprodukovalo o 7000 hl menej. Výroba neochuteného nealkoholického piva na Slovensku naopak dosiahla v roku 2025 historický rekord, slovenské pivovary ho uvarili vôbec najviac v histórii - 189.000 hl.
„Medziročne to predstavuje nárast o takmer 14 %. V porovnaní s celoeurópskymi dátami za rok 2025 a úrovňou medziročného rastu výroby nealko piva takmer 6 %, to je na Slovensku 2,5-krát viac. Vidíme to aj na spotrebe, zatiaľ čo v Európskej únii je v priemere každé 12-te skonzumované pivo nealkoholické, na Slovensku zhruba každé piate,“ povedal Machalík. Rovnako ako v roku 2025 sa podľa neho viac ako pätina piva (22 %) na Slovensku predala v pivárňach, reštauráciách a hoteloch (HoReCa) a 78 % cez maloobchodné siete.
Alkoholického piva uvarili domáce pivovary o 97.000 hl viac, čo je medziročne o 4,4 % viac. „Pivovarnícko-sladovnícky sektor výsledkami v roku 2025 potvrdil postavenie štvrtého najvýznamnejšieho sektora slovenského potravinárstva. Aj napriek náročnej situácii doma i v Európe dokázali slovenské pivovary zvýšiť produkciu a pri nealkoholickom pive potvrdili silný rastový trend. Rok 2026 však bude pre nás výzvou a domáce pivovary budú hľadať cesty ako si udržať konkurencieschopnosť aj na spoločnom trhu EÚ. Pivo je prírodný fermentovaný nápoj, ktorý si vyžaduje suroviny z našich polí - sladovnícky jačmeň spracovaný na slad a chmeľ. A okrem nich aj čas, aby kvasinky mohli spraviť svoju prácu. To všetko nás stavia do ťažšej pozície,“ dodal Machalík.
SZVPS združuje malých aj veľkých výrobcov piva a sladu na Slovensku produkujúcich 96 % trhu so slovenským pivom, 100 % trhu so slovenským sladom a 100 % produkcie chmeľu. Pôsobí od roku 1991 a je členom európskeho združenia výrobcov piva The Brewers of Europe.