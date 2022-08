Produkcia plynu v Británii vzrástla v 1. polroku o viac než štvrtinu

Londýn 24. augusta (TASR) - Produkcia zemného plynu v Británii sa za 1. polrok tohto roka zvýšila o viac než štvrtinu, keď Londýn začal po útoku Ruska na Ukrajinu obmedzovať dovoz energií z Ruskej federácie. Uviedla to v stredu organizácia zastupujúca britských producentov energií mimo pevniny Offshore Energies UK. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Ako uviedla Offshore Energies UK, produkcia zemného plynu v Británii sa za prvých šesť mesiacov roka zvýšila oproti rovnakému obdobiu minulého roka o 26 %. Len v minulom mesiaci sa zemný plyn podieľal na produkcii elektrickej energie v Británii 44 % a zároveň zabezpečil vykurovanie väčšiny domov. Pod zvýšenie produkcie plynu za 1. polrok sa do veľkej miery podpísali nové ložiská v južnej časti Severného mora, dodala Offshore Energies UK.



Britská vláda sa usiluje podporiť domácu produkciu energií a obmedziť závislosť krajiny od dovozu, vrátane dovozov z Ruska. To sa jej aj darí. Najnovšie údaje zverejnené v stredu ukázali, že v júni Británia prvýkrát nepriviezla z Ruska žiadne palivo.