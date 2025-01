Produkcia plynu v Nórsku vzrástla vlani na nový rekord

Oslo 9. januára (TASR) - Produkcia zemného plynu v Nórsku vzrástla v minulom roku takmer o 7 %, čím sa prekonal objem ťažby pôvodne rekordného roka 2022. Vtedy Nórsko vyprodukovalo takmer 123 miliárd m3 plynu. V tomto roku sa však očakáva mierny pokles produkcie. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Nórsky direktoriát pre podmorské ložiská (NOD) vo štvrtok zverejnil údaje o ťažbe plynu, podľa ktorých Nórsko vyprodukovalo vlani 124 miliárd m3 zemného plynu. To znamená o 6,9 % viac než v roku 2023, v ktorom produkciu výrazne ovplyvnili odstávky ťažobných zariadení v dôsledku opráv a údržby. Predchádzajúci rekord predstavoval rok 2022, keď Nóri vyťažili 122,8 miliardy m3.



Nórsko sa po invázii Ruska na Ukrajinu v roku 2022 a následných sankciách voči Moskve stalo najväčším dodávateľom zemného plynu pre európske krajiny. Nórsky plyn tvorí z celkového dovozu plynu do Európskej únie približne 30 %. "Po tom, ako Ukrajina zastavila tranzit ruského plynu do Európy cez svoje územie, sa plyn z Nórska stáva ešte dôležitejším," povedal generálny riaditeľ NOD Torgeir Stordal.



Najväčší objem plynu bol vyťažený z obrieho ložiska Troll v Severnom mori, ktoré prevádzkuje nórska spoločnosť Equinor. Ložisko vyprodukovalo rekordný objem 42,5 miliardy m3 plynu, čo predstavuje viac než 10 % celkového dopytu po surovine v Európe.



Čo sa týka tohto roka, NOD predpokladá, že Nórsko vyťaží 120,4 miliardy m3 plynu, teda zhruba o 3 % menej než za rok 2024. Zhruba na tejto úrovni by sa produkcia mala pohybovať ešte niekoľko rokov a až v roku 2029 sa očakáva výraznejší pokles ťažby pod 111 miliárd m3.



Produkcia ropy v Nórsku by mala zostať zhruba na úrovni z minulého roka. To znamená, že severská krajina bude naďalej produkovať okolo 1,8 milióna barelov (159 litrov) ropy denne. V roku 2029 sa očakáva zníženie produkcie oproti súčasnej úrovni o viac než pätinu.