Produkcia priemyslu aj maloobchodný predaj v Číne v auguste vzrástli

Peking 15. septembra (TASR) - Priemyselná produkcia aj maloobchodný predaj v Číne v auguste vzrástli viac, ako ekonómovia odhadovali. Ukázali to v piatok oficiálne údaje čínskeho štatistického úradu. TASR o tom informuje na základe správy RTTNews.



Podľa týchto údajov sa výkon priemyslu v druhej najväčšej svetovej ekonomike v auguste zvýšil medziročne o 4,5 %. Ekonómovia pritom očakávali, že stúpne o 3,9 % po náraste o 3,7 % v júli.



Augustové tempo rastu priemyselnej produkcie bolo najväčšie od apríla a nasledovalo po nedávnych podporných opatreniach zo strany Pekingu na posilnenie zotavovania ekonomiky.



Za prvých osem mesiacov roka sa produkcia priemyslu v Číne zvýšila o 3,9 %.



Podobne aj medziročný rast maloobchodných tržieb sa v auguste zrýchlil viac, ako sa čakalo, a to na 4,6 % z júlových 2,5 %, zatiaľ čo analytici predpovedali, že dosiahne 3 %.



Štatistický úrad zároveň informoval, že investície do fixných aktív v období január - august vzrástli o 3,2 %, čo bolo pre zmenu o niečo pomalšie tempo než 3,3 %, ktoré očakávali experti.