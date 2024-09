Produkcia priemyslu aj stavebníctva v Maďarsku v júli klesla

Budapešť 13. septembra (TASR) - Produkcia priemyslu aj stavebníctva v Maďarsku sa v júli znížila 2024. Ale zatiaľ čo v prípade priemyslu sa jej pokles zmiernil, v prípade stavebníctva nabral tempo a bol najväčší za osem mesiacov. Oznámil to v piatok maďarský štatistický úrad. TASR o tom informuje na základe správy agentúry MTI.



Podľa štatistík priemyselná produkcia v susednej krajine v júli 2024 klesla medziročne o 1,3 %. To bolo výrazné menej než v predchádzajúcom mesiaci, keď sa prepadla o 8,2 %.



Júl bol už tretí mesiac po sebe, keď sa výkon maďarského priemyslu znížil, ale najmiernejšie od mája, keďže produkcia vzrástla pri výrobe potravín, nápojov a tabakových výrobkov (o 3,2 %), gumy, plastov a nekovových minerálnych výrobkov (o 10,5 %) aj základných kovových materiálov a produkty z kovov (0,4 %).



Na druhej strane klesla produkcia počítačov, elektronických a optických produktov (-1 %), elektrických zariadení (-10 %) a vozidiel (-10 %).



V medzimesačnom porovnaní a po úprave o sezónne vplyvy priemyselná produkcia v Maďarsku v júli stagnovala.



Štatistický úrad informoval tiež, že stavebná produkcia v Maďarsku sa v júli 2024 znížila, už druhý mesiac po sebe, a to medziročne o 6,2 % po poklese o 1,4 % v predchádzajúcom mesiaci. To bol najhorší výsledok od novembra 2023.



Medzimesačne a na sezónne upravenej báze bola stavebná produkcia v júli o jedno % vyššia.