Produkcia priemyslu eurozóny aj celej EÚ v januári klesla
Oproti decembru sa priemyselná výroba na Slovensku zväčšila o 1,2 % a v porovnaní s januárom minulého roka vzrástla o 2,6 %.
Autor TASR
Luxemburg 13. marca (TASR) - Priemyselná produkcia eurozóny v januári podľa sezónne upravených údajov medzimesačne klesla o 1,5 % a v rámci celej Európskej únie sa znížila o 1,6 %. Medziročne sa priemysel eurozóny oslabil o 1,2 % a priemysel celej EÚ sa zmenšil o 0,6 %. TASR o tom informuje na základe správy, ktorú v piatok zverejnil štatistický úrad Európskej únie Eurostat.
Slovenská priemyselná produkcia však v januári medzimesačne aj medziročne stúpla. Oproti decembru sa priemyselná výroba na Slovensku zväčšila o 1,2 % a v porovnaní s januárom minulého roka vzrástla o 2,6 %.
V rámci členských štátov Európskej únie sa v januári medzimesačne naviac zmenšila priemyselná produkcia v Írsku (-9,8 %), Luxembursku (-4,3 %) a vo Švédsku (-4,1 %). Najviac sa priemysel oproti decembru posilnil v Portugalsku (4,2 %), Lotyšsku (3,3 %) a v Litve (2,7 %).
Medziročne januárová priemyselná výroba najvýraznejšie klesla v Luxembursku (-14,9 %), Írsku (-13,1 %) a v Bulharsku (-8,6 %). Najviac sa priemysel v porovnaní s januárom 2025 zväčšil v Lotyšsku (13,3 %), Dánsku (11,5 %) a v Estónsku (5,9 %).
