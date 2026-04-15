Produkcia priemyslu eurozóny aj celej EÚ stúpla
Zotavila sa tak po tom, ako v januári v eurozóne medzimesačne klesla o 0,8 % a v rámci celej EÚ sa zmenšila o 0,9 %.
Autor TASR
Luxemburg 15. apríla (TASR) - Priemyselná výroba v eurozóne a v celej Európskej únii vo februári podľa sezónne upravených predbežných údajov medzimesačne vzrástla zhodne o 0,4 %. Zotavila sa tak po tom, ako v januári v eurozóne medzimesačne klesla o 0,8 % a v rámci celej EÚ sa zmenšila o 0,9 %. Medziročne sa však priemyselná produkcia v eurozóne vo februári znížila o 0,6 % a v celej EÚ sa oslabila o 0,1 %. TASR o tom informuje na základe správy, ktorú v stredu na svojej internetovej stránke zverejnil štatistický úrad Európskej únie Eurostat.
Na Slovensku sa produkcia priemyselného sektora vo februári oproti januáru zväčšila o 0,3 %. V porovnaní s rovnakým mesiacom minulého roka sa však slovenský priemysel vo februári zmenšil o 2,9 %.
Medzimesačne priemyselná výroba v rámci členských krajín Európskej únie najvýraznejšie vzrástla v Írsku (5,7 %), Fínsku (3,3 %) a vo Švédsku (3,2 %). Najviac sa medzimesačne znížila na Malte (-6 %), v Luxembursku (-4,6 %) a v Grécku (-2,1 %).
Najprudší medziročný pokles priemyselnej produkcie vo februári nastal v Luxembursku (-17 %), Írsku (-10 %) a Bulharsku (-8 %). Najviac sa priemyselné odvetvie medziročne posilnilo vo Švédsku (7,7 %), Belgicku (7,4 %) a v Dánsku (5,8 %).
