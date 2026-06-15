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Produkcia priemyslu eurozóny v apríli medzimesačne stúpla o 0,1 %
Zvýšenie výroby spotrebných tovarov a medziproduktov prevážilo nad poklesom produkcie investičných tovarov a výroby energetického sektora.
Autor TASR
Frankfurt nad Mohanom 15. júna (TASR) - Priemyselná produkcia eurozóny v apríli mierne vzrástla. Zvýšenie výroby spotrebných tovarov a medziproduktov totiž prevážilo nad poklesom produkcie investičných tovarov a výroby energetického sektora. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA a údajov, ktoré v pondelok na svojej internetovej stránke zverejnil štatistický úrad Európskej únie Eurostat.
Priemyselná produkcia eurozóny medzimesačne stúpla o 0,1 % po marcovom posilnení o 0,4 %. Nenaplnili sa tak očakávania, že produkcia sa zvýši o 0,2 %. Išlo však už o tretí mesiac jej rastu. Produkcia energetického sektora sa zmenšila o 0,4 % a výroba investičných tovarov klesla o 0,5 %. Výroba tovarov krátkodobej spotreby však stúpla o 1,7 % a produkcia tovarov dlhodobej spotreby sa zvýšila o 1 %. Výroba medziproduktov vzrástla o 0,8 %.
Medziročne sa aprílová priemyselná produkcia eurozóny zväčšila o 0,3 % po poklese o 2,8 % v predchádzajúcom mesiaci. Išlo o jej prvý medziročný rast za štyri mesiace.
Výroba slovenského priemyslu v apríli medzimesačne stagnovala po tom, ako sa v marci posilnila o 0,7 %. Medziročne sa priemyselná produkcia na Slovensku v apríli zmenšila o 3,2 % po marcovom poklese o 0,8 %.
Priemyselná produkcia celej Európskej únie v apríli oproti marcu vzrástla o 0,1 %. Išlo o jej tretí medzimesačný rast v rade. Medziročne sa zvýšila o 0,9 %, a to najmä vďaka vyššej produkcii investičných tovarov a energií. V rámci členských štátov EÚ priemyselná produkcia medzimesačne najviac vzrástla na Malte, vo Švédsku a Holandsku. Najviac klesla v Bulharsku, Grécku a Poľsku.
Priemyselná produkcia eurozóny medzimesačne stúpla o 0,1 % po marcovom posilnení o 0,4 %. Nenaplnili sa tak očakávania, že produkcia sa zvýši o 0,2 %. Išlo však už o tretí mesiac jej rastu. Produkcia energetického sektora sa zmenšila o 0,4 % a výroba investičných tovarov klesla o 0,5 %. Výroba tovarov krátkodobej spotreby však stúpla o 1,7 % a produkcia tovarov dlhodobej spotreby sa zvýšila o 1 %. Výroba medziproduktov vzrástla o 0,8 %.
Medziročne sa aprílová priemyselná produkcia eurozóny zväčšila o 0,3 % po poklese o 2,8 % v predchádzajúcom mesiaci. Išlo o jej prvý medziročný rast za štyri mesiace.
Výroba slovenského priemyslu v apríli medzimesačne stagnovala po tom, ako sa v marci posilnila o 0,7 %. Medziročne sa priemyselná produkcia na Slovensku v apríli zmenšila o 3,2 % po marcovom poklese o 0,8 %.
Priemyselná produkcia celej Európskej únie v apríli oproti marcu vzrástla o 0,1 %. Išlo o jej tretí medzimesačný rast v rade. Medziročne sa zvýšila o 0,9 %, a to najmä vďaka vyššej produkcii investičných tovarov a energií. V rámci členských štátov EÚ priemyselná produkcia medzimesačne najviac vzrástla na Malte, vo Švédsku a Holandsku. Najviac klesla v Bulharsku, Grécku a Poľsku.