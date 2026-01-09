< sekcia Ekonomika
Produkcia priemyslu sa v novembri medziročne prepadla o 4,5 %
Najvýznamnejší negatívny dopad na priemyselnú produkciu mal takmer 19-percentný pokles v dodávke elektriny a plynu. Výrazné tempo poklesu v tomto odvetví pretrváva od začiatku minulého roka.
Autor TASR
Bratislava 9. januára (TASR) - Priemyselná produkcia Slovenska zrýchlila v novembri minulého roka medziročný pokles na 4,5 % z októbrových 3,8 %. Od začiatku roka 2025 si priemysel pohoršil až deväťkrát, aktuálny prepad bol štvrtý najvýraznejší v tomto období. Z celkovo 15 sledovaných odvetví zaznamenalo v novembri medziročné zníženie výkonu až 11, kým v predchádzajúcom mesiaci ich bolo iba sedem. Medziročne vyšší výkon vykázali len štyri odvetvia, ktoré však nemali na celkový výsledok podstatný vplyv. V piatok o tom informoval Štatistický úrad (ŠÚ) SR.
Najvýznamnejší negatívny dopad na priemyselnú produkciu mal takmer 19-percentný pokles v dodávke elektriny a plynu. Výrazné tempo poklesu v tomto odvetví pretrváva od začiatku minulého roka. K odvetviam, ktoré výrazne spomaľovali slovenský priemysel, patrila aj výroba dopravných prostriedkov, ktorá v novembri medziročne klesla o takmer 7 %. Bol to tretí najhorší mesačný výsledok od marca 2024, na ktorom sa mohla podpísať aj vysoká porovnávacia základňa. Produkcia v tomto kľúčovom odvetví slovenského priemyslu totiž v novembri 2024 medziročne vzrástla až takmer o štvrtinu.
Najvýraznejší pozitívny vplyv mal viac ako päťpercentný nárast vo výrobe kovov, ktorý len čiastočne kompenzoval prepad v ostatných odvetviach. Na štvrtom mieste z hľadiska vplyvu na celkový vývoj priemyslu bolo opäť odvetvie s negatívnym dopadom - ostatná výroba, ktorá klesla o 10 %. Ani viac ako 20-percentný nárast vo výrobe chemikálií, ktorý mal piaty najväčší vplyv, nedokázal zmierniť výrazný pokles priemyselnej produkcie. Po zohľadnení sezónnych vplyvov sa medzimesačne (oproti októbru 2025) priemyselná produkcia zvýšila o 0,9 %.
Spolu za jedenásť mesiacov minulého roka bola priemyselná produkcia medziročne nižšia o 2,6 %. Spomalenie vykázalo sedem z celkovo 15 sledovaných odvetví. Najvýznamnejšie výsledok ovplyvňoval viac než 14-percentný pokles v dodávke elektriny a plynu. Priemysel významne brzdil aj pokles vo výrobe strojov a zariadení o 12 % a vyše päťpercentné zníženie vo výrobe kovov. Takmer dvojpercentný rast si udržala výroba dopravných prostriedkov, ktorá stále ešte zmierňuje prepad celého priemyslu.
Najvýznamnejší negatívny dopad na priemyselnú produkciu mal takmer 19-percentný pokles v dodávke elektriny a plynu. Výrazné tempo poklesu v tomto odvetví pretrváva od začiatku minulého roka. K odvetviam, ktoré výrazne spomaľovali slovenský priemysel, patrila aj výroba dopravných prostriedkov, ktorá v novembri medziročne klesla o takmer 7 %. Bol to tretí najhorší mesačný výsledok od marca 2024, na ktorom sa mohla podpísať aj vysoká porovnávacia základňa. Produkcia v tomto kľúčovom odvetví slovenského priemyslu totiž v novembri 2024 medziročne vzrástla až takmer o štvrtinu.
Najvýraznejší pozitívny vplyv mal viac ako päťpercentný nárast vo výrobe kovov, ktorý len čiastočne kompenzoval prepad v ostatných odvetviach. Na štvrtom mieste z hľadiska vplyvu na celkový vývoj priemyslu bolo opäť odvetvie s negatívnym dopadom - ostatná výroba, ktorá klesla o 10 %. Ani viac ako 20-percentný nárast vo výrobe chemikálií, ktorý mal piaty najväčší vplyv, nedokázal zmierniť výrazný pokles priemyselnej produkcie. Po zohľadnení sezónnych vplyvov sa medzimesačne (oproti októbru 2025) priemyselná produkcia zvýšila o 0,9 %.
Spolu za jedenásť mesiacov minulého roka bola priemyselná produkcia medziročne nižšia o 2,6 %. Spomalenie vykázalo sedem z celkovo 15 sledovaných odvetví. Najvýznamnejšie výsledok ovplyvňoval viac než 14-percentný pokles v dodávke elektriny a plynu. Priemysel významne brzdil aj pokles vo výrobe strojov a zariadení o 12 % a vyše päťpercentné zníženie vo výrobe kovov. Takmer dvojpercentný rast si udržala výroba dopravných prostriedkov, ktorá stále ešte zmierňuje prepad celého priemyslu.