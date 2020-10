Produkcia priemyslu v eurozóne aj v EÚ v auguste medzimesačne stúpla

Luxemburg 14. októbra (TASR) - Priemyselná produkcia v eurozóne aj v celej Európskej únii (EÚ) sa aj v auguste v medzimesačnom porovnaní zvýšila. Prispelo k tomu uvoľnenie blokád spojených s pandémiou nového koronavírusu. Tempo jej rastu sa však citeľne spomalilo a medziročne výkon priemyslu v oboch blokoch klesol. Oznámil to v stredu Eurostat, štatistický úrad EÚ.



Konkrétne, produkcia priemyslu v regióne, ktorý zaviedol euro, po úprave o sezónne vplyvy v auguste oproti júlu stúpla o 0,7 % a v celej EÚ o 1 %. To bolo slabšie tempo rastu ako v júli, keď priemyselná výroba v eurozóne stúpla medzimesačne o 5 % a v EÚ o 4,9 %.



V medziročnom porovnaní sa v auguste 2020 znížila priemyselná výroba v eurozóne o 7,2 % a v EÚ o 6,2 %.



Štatistiky ukázali tiež, že v auguste oproti júlu sa v eurozóne najviac zvýšila výroba tovarov dlhodobej spotreby, o 6,8 %, polotovarov o 3,1 % a energií o 2,3 %, zatiaľ čo produkcia kapitálových tovarov aj tovarov krátkodobej spotreby klesla zhodne o 1,6 %.



V EÚ sa zvýšila augustová produkcia tovarov dlhodobej spotreby o 5,7 %, polotovarov o 2,9 % a energií o 1,6 %. Výroba tovarov krátkodobej spotreby sa, naopak, znížila o 0,6 % a kapitálových produktov o 1,1 %.



Spomedzi členských štátov, ktorých augustové údaje mal Eurostat k dispozícii, najväčší nárast priemyselnej výroby zaznamenali Portugalsko (10 %), Taliansko (7,7 %), Maďarsko a Švédsko (v oboch o 6,7 %). Najstrmší pokles nahlásili Írsko (-13,4 %), Estónsko (-2,1 %) a Luxembursko (-1,2 %).



V medziročnom porovnaní sa v eurozóne v auguste 2020 najstrmšie znížila výroba kapitálových produktov o 13,2 %. Výroba polotovarov klesla o 5,4 %, tovarov krátkodobej spotreby o 3,9 % a energií o 3,6 %. Len výroba tovarov dlhodobej spotreby vzrástla, a to o 4,3 %.



V EÚ klesla výroba kapitálových produktov o 12,3 %, polotovarov o 4,6 %, energií o 4 % a tovarov krátkodobej spotreby o 3 %, zatiaľ čo výroba predmetov dlhodobej spotreby vzrástla o 5,5 %.



Najväčší medziročný pokles priemyselnej výroby zaznamenali Luxembursko (-15,8 %), Nemecko (-11,2 %) a Francúzsko (-7,3 %). Nárast bol pozorovaný len v Portugalsku a Litve (v oboch o 2,1 %) a v Poľsku (1,3 %).



Na Slovensku sa priemyselná výroba v auguste medzimesačne zvýšila o 4,5 % a medziročne klesla o 0,8 %.