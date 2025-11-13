< sekcia Ekonomika
Produkcia priemyslu v eurozóne aj v EÚ v septembri vzrástla
Podľa prvého odhadu Eurostatu priemyselná produkcia po úprave o sezónne vplyvy sa v septembri 2025 v porovnaní s augustom zvýšila v eurozóne o 0,2 % a v EÚ o 0,8 %.
Autor TASR
Luxemburg 13. novembra (TASR) - Priemyselná produkcia v eurozóne aj v celej Európskej únii (EÚ) v septembri 2025 ožila a vzrástla po augustovom poklese. TASR o tom informuje na základe údajov, ktoré vo štvrtok zverejnil európsky štatistický úrad Eurostat.
Podľa prvého odhadu Eurostatu priemyselná produkcia po úprave o sezónne vplyvy sa v septembri 2025 v porovnaní s augustom zvýšila v eurozóne o 0,2 % a v EÚ o 0,8 %.
V auguste 2025 pritom priemyselná produkcia medzimesačne klesla v eurozóne o 1,1 % a v EÚ o 0,9 %.
V medziročnom porovnaní sa výkon priemyslu v septembri 2025 zvýšil o 1,2 % v eurozóne a o 2 % v EÚ.
Spomedzi členských štátov EÚ, ktorých septembrové údaje mal Eurostat k dispozícii, najväčší medzimesačný nárast produkcie zaznamenali v Dánsku (7,2 %), Švédsku (5,3 %) a Grécku (4,8 %). A naopak, najviac klesol výkon priemyslu v Írsku (-9,4 %), Luxembursku (-5,7 %) a na Malte (-1,7 %).
Medziročne sa priemyselná produkcia v septembri 2025 zvýšila najstrmšie vo Švédsku (14,7 %), Dánsku (9,5 %) a Grécku (7,1 %) a najväčší pokles zaznamenali v Bulharsku (-5,6 %), Luxembursku (-3,4 %) a Litve (-2,3 %).
Na Slovensku sa výkon priemyslu v septembri zvýšil medzimesačne o 3,2 % a medziročne o 0,6 %.
