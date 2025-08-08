< sekcia Ekonomika
Produkcia priemyslu v Holandsku sa v júni mierne znížila
Dôvodom bol pokles výroby vo viac ako polovici odvetví.
Autor TASR
Amsterdam 8. augusta (TASR) - Produkcia priemyslu v Holandsku sa v júni mierne znížila. Dôvodom bol pokles výroby vo viac ako polovici odvetví. Ukázali to v piatok údaje Ústredného štatistického úradu. TASR o tom informuje na základe správ DPA a portálu RTTNews.
Štatistiky odhalili, že priemyselná produkcia v piatej najväčšej ekonomike eurozóny v júni 2025 medziročne klesla o 0,2 % po náraste o 0,8 % v máji.
Viac ako polovica všetkých priemyselných sektorov vyrobila v júni menej ako v rovnakom mesiaci predchádzajúceho roka, uviedol štatistický úrad.
Najväčší pokles produkcie zaznamenal pritom chemický priemysel (-8 %), nasledovaný výrobou dopravných prostriedkov (-7,3 %).
V medzimesačnom porovnaní sa priemyselná produkcia v júni znížila o 0,1 %.
Separátna správa ukázala, že dôvera výrobcov bola v júli takmer rovnako negatívna ako v predchádzajúcom mesiaci, keďže mali pesimistický názor na vývoj svojich zásob a objednávok.
