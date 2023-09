Produkcia priemyslu v Maďarsku v júli klesla

Budapešť 7. septembra (TASR) - Produkcia maďarského priemyslu v júli 2023 klesla už šiesty mesiac po sebe. Tempo jej poklesu sa spomalilo o niečo menej, než naznačil rýchly odhad, ale prekonalo odhady analytikov. Ukázali to vo štvrtok spresnené údaje maďarského Centrálneho štatistického úradu (KSH). TASR o tom informuje na základe správy agentúry MTI.



Podľa štatistík priemyselná produkcia v susednej krajine po úprave o počet pracovných dní sa v júli 2023 znížila medziročne o 2,6 %. To je o niečo horší výsledok ako jej pokles o 2,5 % pri rýchlom odhade. Ekonómovia však očakávali, že sa produkcia priemyslu v júli zníži až o 5,3 % po tom, ako v júni klesla o 3,8 %.



Väčšina výrobných odvetví prispela k celkovému poklesu priemyselnej produkcie v júli, uviedol KSH. Konkrétne, výroba počítačov, elektroniky a optických zariadení, ako aj potravín, nápojov a tabaku v júli klesla. Naopak, výrazný rast zaznamenala výroba automobilov a elektrických zariadení.



V medzimesačnom porovnaní produkcia maďarského priemyslu po úprave o vplyv počtu pracovných dní v júli vzrástla o 2,8 %.



Za sedem mesiacov do konca júla priemyselná produkcia medziročne klesla o 4,5 %.