Produkcia priemyslu v Maďarsku vo februári vzrástla

Budapešť 14. apríla (TASR) - Produkcia priemyslu v Maďarsku vo februári ožila a vzrástla tak, ako to naznačil predbežný odhad. Ukázali to spresnené údaje ústredného štatistického úradu v Budapešti.



Podľa konečných výsledkov sa priemyselná produkcia v susednej krajine po úprave o počet pracovných dní vo februári zvýšila medziročne o 3,9 % po januárovom poklese o 2,8 %.



Na neupravenom základe vzrástla vo februári priemyselná výroba medziročne o 1,9 %, čo je tiež v súlade s predbežným odhadom.



V medzimesačnom porovnaní a po očistení od sezónnych vplyvov maďarská priemyselná produkcia vo februári stúpla o 4,8 %. To bolo prudké zrýchlenie v porovnaní s jej zvýšením o 0,3 % v predchádzajúcom mesiaci.