Produkcia priemyslu v Nemecku v októbri medzimesačne nečakane klesla

Wiesbaden 6. decembra (TASR) - Priemyselná produkcia v Nemecku v októbri nečakane klesla. Ukázali to v piatok najnovšie údaje spolkového štatistického úradu Destatis, ktoré sklamali analytikov a sú ďalšou známkou oslabovania najväčšej európskej ekonomiky v poslednom kvartáli 2019.



Konkrétne, produkcia nemeckého priemyslu sa v októbri, po očistení od sezónnych vplyvov, medzimesačne znížila o 1,7 %. To je oveľa horší výsledok ako revidovaný pokles o 0,6 % v septembri. Ekonómovia pritom očakávali oživenie priemyslu a aspoň mierny rast produkcie o 0,1 %.



V medziročnom porovnaní sa priemyselná produkcia v Nemecku v októbri prepadla ešte viac, a to o 5,3 % po znížení o 4,5 % v septembri. Analytici odhadovali, že sa tempo jej poklesu v októbri naopak zmierni na 3,6 %.



Po vylúčení energetiky a stavebníctva klesla v októbri 2019 produkcia v nemeckom priemysle o 1,7 %. Výroba polotovarov sa pritom zvýšila o 1 % a výroba spotrebného tovaru o 0,3 %. Produkcia kapitálových výrobkov sa však znížila o 4,4 % a výkon stavebníctva klesol o 2,8 %. Výroba energií v októbri stúpla o 2,3 %.