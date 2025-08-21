< sekcia Ekonomika
Produkcia priemyslu v Poľsku v júli vzrástla, výrobné ceny klesli
Ekonómovia, ktorých oslovila agentúra PAP, očakávali, že priemyselná produkcia v júli medziročne vzrastie o 1,6 % a medzimesačne klesne o 1,3 %.
Autor TASR
Varšava 21. augusta (TASR) - Priemyselná produkcia v Poľsku v júli 2025 vzrástla viac, ako očakávali analytici. Výrobné ceny medzitým klesli. Oznámil to vo štvrtok štatistický úrad GUS. TASR o tom informuje na základe správy agentúry PAP.
Podľa GUS sa priemyselná produkcia v susednej krajine v júli 2025 medziročne zvýšila o 2,9 % a medzimesačne o 0,2 %. Ekonómovia, ktorých oslovila agentúra PAP, očakávali, že priemyselná produkcia v júli medziročne vzrastie o 1,6 % a medzimesačne klesne o 1,3 %.
GUS uviedol tiež, že výrobné ceny v Poľsku v júli 2025 medziročne klesli o 1,2 % a medzimesačne sa znížili o 0,1 %, zatiaľ čo ekonómovia odhadovali, že medziročne klesnú o 1,4 % a v medzimesačnom porovnaní zostanú nezmenené.
