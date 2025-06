Produkcia priemyslu v Poľsku v máji vzrástla a výrobné ceny klesli

Varšava 23. júna (TASR) - Priemyselná produkcia v Poľsku v máji 2025 vzrástla a výrobné ceny klesli. Oznámil to v pondelok štatistický úrad GUS. TASR o tom informuje na základe správy portálu RTTNews.



Podľa najnovších údajov sa priemyselná produkcia v Poľsku v máji 2025 medziročne zvýšila o 3,9 %. To bol oveľa výraznejší nárast než o 1,2 % v predchádzajúcom mesiaci, aj keď zaostal za očakávaniami trhu, ktorý predpovedal v máji rast produkcie o 4,3 %.



K májovému výkonu poľského priemyslu prispelo výrazné zrýchlenie tempa rastu produkcie vo výrobe (na 4,1 % z 1,7 % v apríli), dodávok vody a odpadového hospodárstva (na 4 % z 1 %), pričom sa zotavila aj produkcia elektriny, plynu, pary a klimatizácie (3,2 % oproti -1,5 %). Zároveň sa zmiernil pokles produkcie v banskom a ťažobnom sektore (na -2 % z -9,9 %).



V medzimesačnom porovnaní produkcia poľského priemyslu v máji klesla o 2 % po znížení o 3,5 % v apríli.



GUS v separátnej správe uviedol tiež, že výrobné ceny v Poľsku sa v máji medziročne znížili o 1,5 %. Ekonómovia pritom očakávali o niečo miernejší pokles, o 1,4 %, po ich znížení o 1,6 % v apríli.



Máj bol už 23. mesiac v rade, keď sa výrobné ceny v susednej krajine znížili.



Na medzimesačnej báze klesli ceny poľských výrobcov v máji o 0,3 % po aprílovom znížení o 0,2 %.







Mzdy v poľských firmách v máji rástli pomalšie, zamestnanosť klesla





Rast priemernej hrubej mzdy v poľskom firemnom sektore sa v máji 2025 spomalil. Ukázali to v pondelok údaje poľského štatistického úradu (GUS), ktorý zároveň uviedol, že zamestnanosť minulý mesiac klesla. TASR o tom informuje na základe správy agentúry PAP.



Podľa najnovších štatistík sa priemerná hrubá mesačná mzda v poľských podnikoch v máji 2025 zvýšila o 8,4 % na 8670,51 zlotých (2032,66 eura) po náraste o 9,3 % v predchádzajúcom mesiaci. Tento výsledok zaostal za odhadmi ekonómov, ktorí očakávali, že tempo rastu miezd sa v máji spomalí menej, na 8,8 %.



V medzimesačnom porovnaní sa priemerná hrubá mzda v poľskom firemnom sektore v máji znížila o 4,1 %, a to najmä v dôsledku menšieho počtu jednorazových výplat, akými sú odmeny, štvrťročné a ročné prémie, jubilejné ocenenia a odchodné do dôchodku.



GUS zverejnil tiež údaje o vývoji zamestnanosti, ktoré odhalili, že počet pracovníkov v poľských firmách sa v máji 2025 medziročne znížil o 0,8 % na 6,43 milióna osôb. Máj bol už 22. mesiac po sebe, keď zamestnanosť klesla, a to rovnakým tempom ako v predchádzajúcom mesiaci.



Medzimesačne sa miera zamestnanosti v Poľsku v máji znížila o 0,2 % po aprílovej stagnácii.