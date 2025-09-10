< sekcia Ekonomika
Produkcia priemyslu v Taliansku v júli nečakane vzrástla
Konkrétne, priemyselná produkcia v tretej najväčšej ekonomike eurozóny sa v júli 2025 medzimesačne zvýšila o 0,4 %.
Autor TASR
Rím 10. septembra (TASR) - Priemyselná produkcia v Taliansku v júli 2025 oproti júnu prekvapujúco vzrástla. Ukázali to v stredu údaje štatistického úradu ISTAT. TASR o tom informuje na základe správy portálu RTTNews.
Konkrétne, priemyselná produkcia v tretej najväčšej ekonomike eurozóny sa v júli 2025 medzimesačne zvýšila o 0,4 %. To bolo mierne zrýchlenie po jej náraste o 0,2 % v predchádzajúcom mesiaci a prekonalo aj odhady ekonómov, ktorí predpovedali Taliansku pokles priemyslu o 0,1 %.
Júlové medzimesačné tempo rastu produkcie bolo najväčšie od apríla a naznačuje oživenie dlhodobo sa trápiaceho výrobného sektora v krajine. Motorom júlového rastu bolo predovšetkým zvýšenie produkcie spotrebného tovaru (2,1 %), kapitálového tovaru (1,6 %) a polotovarov (0,7 %). Naopak, výroba energie prudko klesla, o 7,8 %.
V medziročnom porovnaní sa priemyselná produkcia v Taliansku v júli zvýšila o 0,9 %, čím sa zotavila z revidovaného poklesu o 0,7 % v predchádzajúcom mesiaci.
Konkrétne, priemyselná produkcia v tretej najväčšej ekonomike eurozóny sa v júli 2025 medzimesačne zvýšila o 0,4 %. To bolo mierne zrýchlenie po jej náraste o 0,2 % v predchádzajúcom mesiaci a prekonalo aj odhady ekonómov, ktorí predpovedali Taliansku pokles priemyslu o 0,1 %.
Júlové medzimesačné tempo rastu produkcie bolo najväčšie od apríla a naznačuje oživenie dlhodobo sa trápiaceho výrobného sektora v krajine. Motorom júlového rastu bolo predovšetkým zvýšenie produkcie spotrebného tovaru (2,1 %), kapitálového tovaru (1,6 %) a polotovarov (0,7 %). Naopak, výroba energie prudko klesla, o 7,8 %.
V medziročnom porovnaní sa priemyselná produkcia v Taliansku v júli zvýšila o 0,9 %, čím sa zotavila z revidovaného poklesu o 0,7 % v predchádzajúcom mesiaci.