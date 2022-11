Produkcia priemyslu v Taliansku v septembri klesla

Rím 10. novembra (TASR) - Priemyselná produkcia v Taliansku v septembri klesla, a to viac než analytici očakávali po jej náraste v predchádzajúcich dvoch mesiacoch. TASR o tom informuje na základe údajov, ktoré vo štvrtok zverejnil taliansky štatistický úrad ISTAT.



Podľa štatistík sa výkon priemyslu v tretej najväčšej ekonomike eurozóny v septembri 2022 znížil o 1,8 % oproti augustu, keď medzimesačne vzrástol o 2,3 %. Ekonómovia pritom očakávali v septembri pokles priemyselnej výroby o 1,5 %.



Z údajov ISTAT ďalej vyplýva, že v septembri medzimesačne klesla produkcia energií (o -2,7 % po znížení o -2,3 % v auguste) aj výroba polotovarov (-1,8 % oproti nárastu o 0,8 % mesiac predtým). Zároveň sa spomalil rast produkcie kapitálových tovarov (na 0,1 % z 1,9 %), ako aj tovarov krátkodobej spotreby (na 1,6 % z 2,1 %).



V medziročnom porovnaní klesla produkcia talianskeho priemyslu v septembri o 0,5 %. To ostro kontrastuje s jej nárastom o 2,9 % v auguste. Aj ekonómovia očakávali lepší výsledok, a to spomalenie tempa rastu priemyselnej výroby v septembri na 0,9 %.