Produkcia priemyslu v USA v apríli vzrástla viac, ako sa očakávalo

Washington 17. mája (TASR) - Priemyselná produkcia v USA aj v apríli rástla, už štvrtý mesiac po sebe a viac, ako odhadovali ekonómovia. Motorom jej rastu bolo zvýšenie výroby automobilov napriek pokračujúcim problémom v dodávateľskom reťazci. Stúpla tiež výroba elektriny, ako aj produkcia v ťažobnom sektore.



Podľa najnovších údajov centrálnej banky Fed sa celková produkcia amerického priemyslu v apríli 2022 zvýšila o 1,1 % oproti marcu, keď medzimesačne stúpla o 0,9 %. Tento výsledok prekonal odhady ekonómov, ktorí očakávali spomalenie tempa rastu priemyslu na 0,5 %.



Produkcia v kľúčovom výrobnom sektore stúpla v apríli o 0,8 % percenta, rovnako ako v predchádzajúcom mesiaci a nad očakávaniami trhu na úrovni o 0,4 %. Výroba motorových vozidiel a dielov pritom v apríli vzrástla už druhý mesiac po sebe, a to o 3,9 %, čo je znakom toho, že problémy v dodávateľskom reťazci, ktoré už mesiace brzdia tento sektor, sa ďalej zmierňujú.



Bez započítania výroby áut sa produkcia amerických tovární v apríli medzimesačne zvýšila o 0,5 %, uviedol Fed.



Aj výroba elektriny sa v apríli zvýšila, a to o 2,4 % a produkcia v ťažobnom sektore stúpla o 1,6 % v dôsledku zvýšenia ťažby ropy a plynu.



V medziročnom porovnaní vzrástla priemyselná produkcia v USA v sledovanom období o 6,4 %.



Priemyselný sektor v USA zostal odolný, pretože dopyt po tovare je silný a podniky potrebujú doplniť vyčerpané zásoby. Problémy v dodávateľskom reťazci však aj naďalej obmedzujú výrobu a je pravdepodobné, že budú pokračovať aj v nasledujúcich mesiacoch v dôsledku zatvárania tovární v Číne v súvislosti s ochorením COVID-19 a vojny na Ukrajine.



Aj súčasný cyklus sprísňovania politiky americkej centrálnej banky Fed by mohol spomaliť dopyt po tovare, ale potreba uspokojiť nevybavené objednávky by mala podporiť továrne v krátkodobom časovom horizonte, tvrdia ekonómovia.