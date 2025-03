Produkcia prírodného kaučuku bude zaostávať za dopytom aj v roku 2025

Kuala Lumpur 8. marca (TASR) - Produkcia prírodného kaučuku vo svete bude zaostávať za dopytom aj v roku 2025, už piaty rok po sebe. Ceny komodity sa síce v poslednom období zvýšili, predtým však niekoľko rokov klesali a ani ich najnovší rast nedokázal farmárov v kľúčových krajinách presvedčiť, aby zvýšili produkciu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



"Dopyt v krajinách ako Čína, Thajsko a India neustále rastie, produkcia však za dopytom zaostáva, a to pre pôvodne dlhodobo nízke ceny, ktoré sa začali zvyšovať iba minulý rok," povedal pre Reuters Lekšmi Nair, ekonóm z Asociácie krajín produkujúcich prírodný kaučuk (ANRPC). Výsledkom takéhoto vývoja bude pretrvávanie vysokých svetových cien kaučuku, ktoré koncom minulého roka dosiahli 13-ročné maximum. To bude mať dôsledky aj pre výrobné náklady producentov pneumatík.



Podľa ANRPC by mala produkcia kaučuku vzrásť tento rok iba o 0,3 % na 14,9 milióna ton. Na druhej strane, rast dopytu by mal dosiahnuť 1,8 % a celkový dopyt po kaučuku 15,6 milióna ton.



Súčasný nedostatok kaučuku na svetovom trhu je dôsledkom slabých cien v ostatných siedmich až ôsmich rokoch, čoho výsledkom bol pokles záujmu farmárov o pestovanie kaučukovníkov a presun mnohých z nich k ziskovejším plodinám, povedal Nair. Cena kaučuku sa zvýšila až v závere minulého roka v dôsledku nepriaznivého počasia, ktoré znížilo produkciu vo viacerých ázijských krajinách.



Napríklad v Indonézii, ktorá je najväčším producentom palmového oleja a druhým najväčším producentom kaučuku na svete, sa farmári vo väčšej miere presunuli k ziskovejšiemu pestovaniu palmy olejnej. Očakáva sa, že produkcia kaučuku klesne tento rok v Indonézii o takmer 10 % na 2,04 milióna ton. Pokles produkcie očakáva aj Vietnam, tretí najväčší producent kaučuku, aj keď rozsah poklesu by mal byť miernejší. Počíta sa so znížením produkcie o 1,3 % na 1,28 milióna ton, uviedla ANRPC.



Napätie by mohlo čiastočne zmierniť Thajsko, najväčší producent kaučuku na svete. Krajina odhaduje, že po poklese v minulom roku o 0,4 % by sa jej produkcia mohla tento rok zvýšiť o 1,2 %.



V poslednom období sa produkcia kaučuku zvýšila iba v krajinách západnej Afriky, ako je napríklad Pobrežie Slonoviny. Tento rast však nestačí na pokrytie rastúceho globálneho dopytu a kompenzáciu výpadkov v krajinách Juhovýchodnej Ázie. Podľa ANRPC by napríklad dopyt zo strany Číny a Indie, čo sú najväčší spotrebitelia kaučuku na svete, mal tento rok vzrásť o 2,5 %, respektíve o 3,4 %.